Türk Lirası, savaşın gölgesindeki Ukrayna para birimi Grivna karşısında değer kaybetti. 1 Grivna, TL karşısında 1,0034 seviyesine yükselerek, Türk Lirası’nın düşüşünü bir kez daha gözler önüne serdi.

TL’nin değer kaybı sürüyor

Türkiye’de yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanma, Türk Lirası’nın değerini sürekli aşındırıyor. Dolar ve Euro karşısındaki kayıpların ardından, TL şimdi savaşın gölgesindeki bir ülkenin para birimi karşısında da geriledi.

Ukrayna Grivnası TL karşısında yükseldi

Son verilere göre, 1 Ukrayna Grivnası 1,0034 TL seviyesine çıktı. Bu gelişme, TL’nin uzun süredir süregelen değer kaybının yalnızca gelişmiş ülke para birimleri değil, savaş koşullarındaki ekonomilere sahip ülkelerin paraları karşısında da devam ettiğini gösteriyor.

Piyasalarda belirsizlik ve yatırımcı güveni

Türkiye’de yapısal ekonomik sorunlar ve enflasyonun kontrol altına alınamaması, piyasada belirsizliği artırıyor. Yatırımcı güveninin zayıflaması, döviz kurları üzerindeki baskıyı her geçen gün büyütüyor.

Uzmanlardan reform çağrısı

Ekonomistler, kısa vadeli önlemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Kalıcı istikrar için kapsamlı bir ekonomik reform sürecinin şart olduğunu belirtiyorlar.