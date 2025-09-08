Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir onur ve iftiharla kutluyoruz. Bu topraklar, esaret zincirini kırıp bağımsızlık meşalesini yeniden yakan Efelerin diyarıdır. Bu toprakların her karışı, istiklal uğruna canını ortaya koyan milletimizin alın teriyle, kanıyla yoğrulmuştur. Aydın’ımız, tarih boyunca dik duruşun, vatan sevgisinin ve bağımsızlık azminin en canlı örneklerinden biri olmuştur.

Bu büyük zafer, yalnızca Aydın’ın değil, bütün bir milletin kaderine sahip çıkışının ilanıdır. O gün haykırılan irade, bugün hâlâ aynı güç ve aynı kararlılıkla dimdik ayaktadır.

Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe ve Çete Ayşe gibi nice Aydın’ın yiğit evlatları, namusu bildiği vatanına göz diken işgalcilere karşı imanla, kararlılıkla ve canı pahasına direndi. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Aydınlılar bir destan yazdı. Bu mücadele sadece toprağı kurtarmak değil, aynı zamanda bayrağın, ezanın ve istiklalimizin yeniden yükselişiydi. Bizler bugün o fedakârlıkların, o kahramanlıkların mirasçılarıyız.

Bugün bizler, 103 yıl önceki azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Her bir adımda, her bir yatırımla, her bir projeyle Aydın’ın daha güçlü, daha kalkınmış, daha müreffeh bir şehir olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Aydın’ımızı Türkiye Yüzyılı’nın sembol şehirlerinden biri yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

103. yıl dönümünü kutladığımız bu şanlı direniş, sadece bir anma değil; aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir duruşun ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Aydın’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Mustafa SAVAŞ

AK Parti Aydın Milletvekili

TBMM KİT Komisyonu Başkanı