Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB), içme suyu yetersizliği çeken Savaştepe İlçesi Sarıbeyler Mahallesi’nde su sorununu çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, mahalledeki sondaj çalışmalarını hızlandırarak saniyede 20 litre su akışı sağlayacak projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Savaştepe’ye kesintisiz içme suyu

BASKİ, Sarıbeyler Mahallesi’nde içme suyu sıkıntısını gidermek için başlattığı projeyi hızla sürdürüyor. Şu ana kadar 9 bin metre uzunluğundaki içme suyu terfi hattının bin 40 metresi tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığında, yaklaşık 3 bin kişiye hizmet edecek suyun akışı sağlanacak.

Şube Şefi Gökhan İçkin’den açıklama

BASKİ Savaştepe Şube Şefi Gökhan İçkin, “Yeşilhisar ve Sarıbeyler Mahallelerimizin arasındayız. Şu anda yaptığımız içme suyu kaynağını yeniden güzelleştirmek, su kaynaklarımızı artırmak, 3 bin nüfuslu ilçemize hizmet eden mahallemize su akışını sağlamaktır. Şu anda bin kırk metresi geride kaldı. Tamamı 9 bin metre olan hattımızı tamamlayıp saniyede 20 litre suyumuzu mahallemize kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bin 500, bin 600 arasında abonemiz mevcut. 3 bin kişiye hizmet edecek bu suyumuz Savaştepe ilçemizde Sarıbeyler Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nden tam destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın destekleriyle sürdürülen projede, Savaştepe halkının su sorunu en kısa sürede çözülmesi hedefleniyor. Başkan Akın, “Savaştepe’de su sorununu çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Mahallemize kesintisiz ve temiz içme suyu sağlamak için gereken tüm adımları atıyoruz” dedi.

BASKİ ekipleri, projede sağlanan destekler için Başkan Ahmet Akın’a teşekkürlerini iletti. “İvedi bir şekilde su sorunumuza çözüm sağladığı için biz de aynı gayretle hizmet etmekteyiz” diyen Gökhan İçkin, su sorununu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.