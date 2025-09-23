İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne açılan “Kooperatif Davası”nda savcı mütalaasını açıkladı. Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu için tutukluluğun devamı istendi, üç sanık için tahliye talep edildi.

Mütalaa açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen ve kamuoyunda “Kooperatif Davası” olarak bilinen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Halk TV muhabiri Yağmur Beril Varol’un aktardığına göre, savcı; Levent İşler, Orhan Sertaç Dölek ve Sevcan Tınaztepe’nin tahliyesini talep etti. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutukluluk hâllerinin devamını istedi.

Avukat savunmaları henüz başlamadı

Mahkeme Başkanı’nın önceki açıklamasına göre, tüm sanıkların ve dinlenmesi gereken kişilerin ifadeleri tamamlanmadan ara karar verilmeyecek. Bu nedenle bugünkü duruşmada bir karar çıkması beklenmiyor.

Müdahillik talepleri kabul edildi

Duruşmada, mağdur olduklarını ileri süren bazı kooperatif üyeleri de müdahil sıfatıyla davaya katıldı. Avukatları aracılığıyla davada yer alacak bu kişilerin talepleri mahkeme tarafından kabul edildi.

Tunç Soyer’in savunması

Eski Başkan Tunç Soyer, 19 Eylül’deki duruşmada yaptığı savunmada İzmir depremi sonrası yaşanan süreci hatırlatarak şunları söylemişti:

“117 canımızı kaybettiğimiz İzmir depreminde enkaz başında geçen günleri ve geceleri unutamam. Bundan tam 19 gün sonra kentsel dönüşümde kilitlenmiş konulara el atmaya karar verdik. Bunu yapmasa mıydık? Kimse hakkımda menfaat sağladığımı söyleyemez.”

Şenol Aslanoğlu’nun tepkisi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, iddianameyi eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“300 sayfalık iddianamede tek bir cümle yok. ‘Şenol Aslanoğlu şu kadar menfaat sağlamıştır’ denmiyor. 3. kişilere menfaat sağladığımızdan bahsediliyor ama bu kişilerin adı bile geçmiyor.”

Barış Karca: “Kamu zararı yok”

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karca ise kamu zararı iddialarını reddederek şunları dile getirmişti: