Adalet Bakanlığı, tüm kimliklerin tespit edildiğini belirterek Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısını 78 olarak açıkladı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grant Kartal Otel’deki can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında “Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir” denildi.

51 kişiden 39’u taburcu edildi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, yaralı 51 kişinin sağlık durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. Açıklamada otel yangını faciasında yaralanan 51 kişiden 39’unun taburcu edildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında biri ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir” denildi.