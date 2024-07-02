İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün olimpik branşlar sağlık sponsorluğunu üstlenerek, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil'in Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak olmalarını büyük bir gurur ve heyecanla duyurdu.



İEÜ Medical Point Hastanesi'nin desteğiyle düzenlenen basın toplantısında, Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları için Paris yolculuğu resmen başladı. İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil, Türk cimnastiğini uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Başkanı İsmail Göktekin, Medical Point Hastanesi ile iş birliklerinin sporcuların sağlığı açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Özellikle sakatlanma durumlarında gereken profesyonel sağlık desteğinin temini konusunda hastaneyle yapılan iş birliğinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Toplantıya katılan Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici ve Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, sporcuları desteklediklerini ve başarılarını beklediklerini ifade ettiler. Türk bayrağını gururla dalgalandıracak olan İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil'in genç nesillere ilham kaynağı olacaklarına inandıklarını belirttiler.

Olimpiyat yolculuğunda duygularını paylaşan sporculardan İbrahim Çolak, "Olimpiyat madalyası kazanmaya çok yakınız. Tecrübelerimizi birleştirerek daha büyük başarılar elde edeceğiz," dedi. Ahmet Önder ise, "Türk cimnastiği adına yeni başarılar elde etmek için çalışacağız," şeklinde konuştu. Adem Asil de, "Olimpiyata gitmek her sporcunun hayali. Destek olan herkese teşekkür ederiz," diyerek duygularını dile getirdi.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, sporcuların sağlığını en üst düzeyde korumak ve büyük başarılar elde etmeleri için desteklerinin süreceğini belirterek, "Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün değerli sporcularını gururla destekliyoruz," dedi. Paris 2024 Olimpiyatları'nda başarılar diledi.