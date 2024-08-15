Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-16 tedarik süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, "F-16'larla ilgili ABD'li dostlarımızla görüşmeler hep olumlu gelişti. Anlayış gösteriyorlar, ancak henüz imza atmadık. 40 adet F-16 Viper Blok 70 almak istiyoruz. Onlarla birlikte gelecek mühimmatları da istiyoruz. ABD'li dostlarımız şu anda olumlu bir şekilde bunları inceliyor ve zamanında cevaplarını veriyorlar. Süreç olumlu bir şekilde devam ediyor," dedi.

Ayrıca, Eurofighter uçaklarının teminiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Güler, "Sanıyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eurofighter ortağı ülkelerden üçü Türkiye'ye destek verdi. Almanya'da da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz. İnşallah kısa zamanda sonuçlanabilir," ifadelerini kullandı.

Bakan Güler’in açıklamaları, Türkiye'nin hava gücünü modernize etme ve ulusal güvenliğini sağlama çabalarının sürdüğünü gösteriyor. F-16 ve Eurofighter projeleri, Türkiye’nin savunma sanayisindeki stratejik hedeflerinin önemli parçaları olarak öne çıkıyor. Güler’in açıklamaları, Türkiye'nin bu alandaki uluslararası işbirliklerini güçlendirme çabasını da gözler önüne seriyor.