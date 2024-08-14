Beyşehir, Huğlu ve Üzümlü Bölgesi, savunma sanayisinde önemli bir merkez haline geldi. Yaklaşık 550 firmanın bulunduğu bu ekosistem, yılda 850 bin adet üretim gerçekleştirerek 140 milyon dolarlık ihracata imza atıyor. Bölgedeki şirketler, ihracat potansiyelini artırmak amacıyla teknoloji yatırımlarını hızlandırdı.

Yerel kalkınma modeli

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Huğlu ve Üzümlü bölgeleri, silah imalatı ve savunma sanayi açısından önemli bir kalkınma modeli oluşturuyor. Sektördeki irili ufaklı üreticiler, öncü kuruluşlar, kooperatifler ve eğitim kurumları, Türkiye'nin savunma sanayinin gelişimine katkı sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi, bölgede savunma sanayi ekosisteminin oluşmasına öncülük ediyor.

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Beyşehir’in Huğlu beldesi, tarihsel olarak silah sanayiinde önemli bir yere sahiptir. 1914'te başlayan av tüfeği üretimi, 1962'de kooperatifleşmeye gitti. 1990’lı yıllarda ihracatın başlamasıyla bölgedeki ürünler dünya çapında ilgi görmeye başladı,” dedi.

İhracat ve yatırım hedefleri

Beyşehir, Huğlu ve Üzümlü bölgelerinde, Türkiye'de silah üreten yaklaşık 850 firmanın 550'sinin bulunduğu belirtiliyor. Bu firmalar, yereldeki potansiyeli harekete geçirerek ihracatta büyümeyi hedefliyor. O. Fatih Yalçın, “Bölge, yerel kalkınma hamlesi ile fiziksel ve teknik altyapısını güçlendiriyor. Türkiye'nin yıllık savunma sanayi ihracatı 5,5 milyar dolardır; bunun 141 milyon doları Beyşehir ve çevresinden yapılan tabanca ve tüfek ihracatına dayanıyor,” ifadelerini kullandı.

Nitelikli iş gücü yaratma çabaları

Bölgedeki firmalar, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim projeleri yürütüyor. Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksek Okulu, bu ihtiyacı karşılamak için eğitim programları sunuyor. Okul, silah sanayii teknikerliği bölümünü açarak bölgedeki iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, öğrencilere istihdam garantili eğitim sağlanıyor.

Öne çıkan şirketler

Bölgedeki şirketlerden biri olan Derya Silah, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 26 bin metrekarelik bir tesiste çalışıyor ve ürünlerinin yüzde 95'ini ihraç ediyor. Derya Silah Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çeler, “Avrupa’ya sevkiyat yapabilmek için Avusturya’da depo satın aldık. Amerika'da yeni bir imalathane açmak için çalışmalarımız sürüyor,” dedi.

Turan Ammunition ise 2025 yılında 25 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdemirel, “Başta ABD olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 90 kişiye istihdam sağlıyoruz,” diye belirtti.

Balıklı Makine Silah Sanayi, aylık 5 bin tüfek üretme kapasitesine sahipken, Akdaş Silah Almanya’da yatırım yapma planlarını duyurdu. Reximex, üretimlerinin yüzde 99'unu ihraç ederken, uluslararası pazarda kendine sağlam bir yer ediniyor.

Beyşehir, Huğlu ve Üzümlü bölgesindeki savunma sanayi şirketleri, yerel potansiyeli global pazara taşıma hedefiyle yatırımlarını artırarak, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Bu bölgede ortaya çıkan işbirlikleri ve eğitim projeleri, nitelikli iş gücünün oluşturulmasına katkı sağlarken, ihracat hedeflerini de daha ulaşılabilir kılmaktadır.