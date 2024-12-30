Savunma Sanayii Başkanlığı, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7. derece kadrolara atanmak üzere uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. 38 kişilik kadro için başvurular, belirli koşullar altında yapılacak.

Başvuru Şartları

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı için başvuru yapacak adayların yerine getirmesi gereken bazı özel şartlar bulunuyor. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na uygun olarak genel şartları taşımaları, belirtilen bölümlerden mezun olmaları, KPSS'den belirli bir puan almaları ve İngilizce dil yeterlilik sınavlarından başarılı olmaları gerekiyor. Adayların başvurularını, belirtilen tarihler arasında Başkanlığın internet sitesi üzerinden yapmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri şart.

Gerekli belgeler

Özgeçmiş

Son altı aya ait vesikalık fotoğraf

Diploma veya mezuniyet belgesi (Noter onaylı ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu belge)

YDS/e-YDS puan belgesi

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Giriş sınavı süreci

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, sözlü sınavda değerlendirilecek. Sözlü sınavda, adayların alan bilgisi, muhakeme gücü, özgüven ve ikna kabiliyeti gibi çeşitli özellikleri puanlanacak. Sınavda başarı için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Adaylar sınav sonuçlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanı alanlar atanacak.

Sınav değerlendirme kriterleri

Alan bilgisi: 50 puan

Ifade yeteneği ve muhakeme gücü: 10 puan

Temsil kabiliyeti ve davranışlar: 10 puan

Genel kültür: 10 puan

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık: 10 puan

Başvuru takvimi

Başvurular, 26 Mart ile 9 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınavda başarılı olan adaylar, atama süreci ve görev başlangıç tarihleri hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca, ilan edilen kadro sayısının altında aday bulunması durumunda, Başkanlık ihtiyaç doğrultusunda kadro düzenlemesi yapabilecektir. Adayların, sınav sonuçları ve yerleştirme hakkında daha fazla bilgi almak için Başkanlığın internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.