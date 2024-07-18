Türkiye, Savunma ve Havacılık Sanayii'ndeki başarısıyla dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. 2023 yılında 12,2 milyar dolarlık ciroya ulaşan sektör, Türkiye'yi dünyanın en iyi 14. savunma sanayii üreticisi konumuna yükseltti. HarmonyERP CEO'su Ahmet Enes Güneş, sektördeki firmaların verimliliğini artırarak bu başarıya katkıda bulunduklarını belirtti.

Rekor ciro ve global başarı

2023 yılında Savunma ve Havacılık Sanayii, 12,2 milyar dolarlık ciroya ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Bu, 2002 yılındaki 1 milyar dolarlık ciroya göre 12 kat artış anlamına geliyor. Türkiye, bu başarıyla dünyanın en iyi 14. savunma sanayii üreticisi olarak tanındı.

HarmonyERP'nin rolü

HarmonyERP CEO'su Ahmet Enes Güneş, sektördeki firmaların verimliliğini artırmak için özel çözümler sunduklarını belirtti. Roketsan, Havelsan, Aselsan ve TAI gibi önemli yüklenicilerin de aralarında bulunduğu firmaların verimliliğini artırmak, sektörün büyümesine katkı sağladı. Ahmet Enes Güneş, “Bu başarı, devletimizin vizyonu ve özel teşebbüslerin eş güdümlü çalışmaları sayesinde mümkün oldu” dedi.