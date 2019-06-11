Saygı bekleyen saygı göstermeli

'İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır' demiş atalarımız. Ne güzel demişler. A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile bugün yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi.

Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi. Milli Takım'a yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi. Ayrıca Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye'nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda'ya gitti.

Tamam, milli takım oyuncularına yapılan muamele hoş değil ve tepki gösterelim, peki ya daha iki gün önce Konya'da

Milli Takım'ın Fransa'yı 2-0 yendiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Fransız marşının tribünlerde yuhalanmasına ne diyeceğiz?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Cumhuriyeti'nin sembollerinden olan milli marşın yuhalanmasını "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un bu konuyu Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet ile görüştüğü bildirildi.

Ayrıca Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Fransız milli marşının protesto edilmesine üzüldüğünü ifade ederken, Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de ceza verilmesini istedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Le Pen, "Ulusal bir marşı ıslıklamak utanç verici. Bu bir hakaret ve adil oyunun değerlerine ters" diyerek FIFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na ceza vermesi gerektiğini ifade etti. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter de Twitter hesabından, "Beni tek üzen şey milli marşımızın yuhalanması" diyerek tepkisini dile getirdi. Şimdi, Fransızlar haksız diyebilir miyiz?

İzlanda'da oyuncularımıza yapılan saygısızlığa tepki gösterirken, acaba biz ne yaptık da bu muameleyi görüyoruz diye hiç mi düşünmeyeceğiz? Bugün İzlanda'da İstiklal Marşı'mız yuhalanırsa ne yapacağız, bir nota daha mı vereceğiz?

Fransa milli marşının yuhalanmasını değerlendiren spor yorumcusu Ersin Düzen'in de dediği gibi, "Nasıl ki biz kendi ulusal marşımıza dünyanın her yerinde saygı bekliyorsak başka ülkeler de bizim misafirimiz olduğunda aynı saygıyı göstermeliyiz"

Kendisi küçük bir kötülüğe katlanamayan, başkasına büyük kötülükler yapmaktan kaçınmalıdır. Kimse kusura bakmasın iğneyi kendimize batırıyorum. Saygı görmek isteyen, saygı göstermeyi öğrenmeli.