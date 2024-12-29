İzmir’de kredi tartışması devam ediyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın İller Bankası’nda 5.5 milyar TL kredinin beklediğini açıklamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden ise yasal prosedürün devam ettiği açıklamıştı. Konuyla ilgili AK Partili Saygılı sosyal medya hesabı üzerinden İller Bankası’ndan bir belge paylaşarak Büyükşehir yönetimine tepki gösterdi.

Saygılı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekler Gün Gibi Ortada, Bahane Üretmekle Yol Alınmaz!

İzmir halkı hizmet beklerken, Büyükşehir Belediyesi’nin elindeki kredileri kullanmamak için sıraladığı mazeretler artık kabak tadı vermiştir. “İller Bankası şöyle dedi, Dünya Bankası böyle istedi” diyerek zaman kazanmak, halkın sabrını sınamaktan başka bir şey değildir. Peki, 1,5 yıldır devam eden bu süreç neden bir arpa boyu yol kat edememiştir? Bir belediye, bırakın çözüm üretmeyi, kendi sorunlarına dahi hakim değilse, bu durumu nasıl açıklayabiliriz?

İller Bankası yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 1,5 yıldır defalarca ziyaret ediyor, “Süreç yavaş ilerliyor, hızlanın!” diye uyarıyor. Şimdi sormazlar mı, “Siz bu kadar zaman ne yaptınız?” diye. Söz konusu süreçlerin, belediyedeki kadro değişiklikleri ve görevden almalar nedeniyle sağlıklı yürütülemediği alenen ortadadır. Neresinden tutsak dökülen bir tablo!

20 milyon euro kredi ile planlanan Mürselpaşa’daki battı-çıktı projesi de belediyenin hazırlık yapamaması yüzünden rafa kaldırıldı. Ama mesele burada bitmiyor. İzmir halkını mağdur etmemek için İller Bankası devreye girdi ve bu krediyi itfaiye araçlarının yenilenmesi için tahsis etti. İzmir’in yolları yama doluyken, projeler yarım kalırken, belediyenin elindeki fırsatları dahi kullanamaması yönetim beceriksizliğinden başka bir şey değildir.

Belediye yönetimi, “yasal süreçler” bahanesinin ardına saklanmayı alışkanlık haline getirmiş. Ancak unutulmamalıdır ki, bahanelerle yol alınmaz, mazeretle hizmet üretilmez. İzmir halkı, sözlerin değil, icraatların peşindedir. Çıkarılan krediler yerinde ve zamanında kullanılmazsa, İzmir’e yapılan bu haksızlığın hesabını kim verecek?

Sonuç olarak: İzmir halkı hizmet bekliyor, boş söz değil! İzmir gibi bir şehri yönetiyorsanız, sorumluluğunuzun ağırlığını da bilmek zorundasınız!"