AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, orman yangınlarına yönelik, “Yangın süreçleri boyunca Ankara’dan beklediğiniz destekleri şahsımla paylaştınız mı? İddia ettiğiniz gibi yangınlara müdahale konusunda bu denli başarılıysanız neden İtfaiye Daire Başkanınızı yangınlar biter bitmez apar topar görevden aldınız?” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (İzBB) Dr. Cemil Tugay, bir gazeteye verdiği röportaj yangına müdahale süreciyle ilgili hükûmete eleştirilerde bulundu. Toplamda 4 bin 400 hektarlık alanın yandığı bilgisini veren Tugay, havadan müdahalenin merkezden yönetildiğini belirterek gösterdikleri bazı bölgelere müdahale edilmediğini söyledi. Tugay, ayrıca merkezî yönetim ile yerel yönetim arasından yaşanan sorunlara değindi. Oluşturulan kriz masasına yerel makamların yetkililerinin tesir edemediğine dikkat çekti.

Öte yandan İzBB'ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, İzmir'deki büyük yangınların ardından görevden alındığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İzBB İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse’nin görevden alındığına dair basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Derse’nin kendi isteğiyle emeklilik kararı aldığını duyurdu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP kanadından gelen eleştirilere yönelik açıklama yaptı. Başkan Saygılı, şunları söyledi:

“İzmir’de orman yangınları bitti, CHP’nin polemikleri, politik sınır ihlalleri ve yönetim krizleri bitmedi. CHP’li siyasetçiler, yangına müdahale etmekten çok milletvekillerimize ve hükümetimize laf yetiştirmeye çalışadursun biz İzmir’in yanan orman varlığına yeniden kavuşması için çalışmalarımıza başladık. Yangınlar sebebiyle mağdur olan sanayicilerimiz, esnafımız ve çiftçilerimizin zararlarını tespit ardından tazmin etmek için planlamalarımızı hazırladık. Bu sırada CHP ne yaptı? İzmir İl Başkanı haksız, hadsiz ve nezaketsiz biçimde milletvekilimize dil uzattı. İzmir’e dair yalnızca kısır tartışmalar üretip yakışıksız siyasi sataşmalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanını görevden alarak beceriksizliğinin üstünü örtemeye kalktı.”

“Kriz masası kurabildiniz mi?”

“Yangın söndürme çalışmalarının Ankara’dan yönetildiğini ve yerel yönetimlerin yeterince dinlenmediğini iddia eden CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına İzmirliler adına soruyorum” diyen Saygılı, sorularını şöyle sıraladı:

- İddia ettiğiniz gibi yangınlara müdahale konusunda bu denli başarılıysanız neden İtfaiye Daire Başkanınızı yangınlar biter bitmez apar topar görevden aldınız?

- İlçe Belediye Başkanlarınızla yeterli ölçüde koordine olup bir kriz masası kurabildiniz mi?

- Yangın süreçleri boyunca Ankara’dan beklediğiniz destekleri şahsımla paylaştınız mı?

- Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz günden bu yana; İzmir İtfaiyesine Tunç Soyer’den devraldığınız haliyle tek bir yeni personel, araç ya da ekipman dahil ettiniz mi?

- Tarım ve Orman Bakanımız ile AFAD Başkanı İzmir’de yangınları takip edip kamuoyunu anbean bilgilendirirken yangının Ankara’dan idare edildiğini söylemek bir siyasetçinin dürüstlük ilkesiyle bağdaşıyor mu?