AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın baraj açıklamalarına sert yanıt verdi. Saygılı, “Bakanlık size 5,2 milyar TL kredi sağladı ama siz hala bir işi bitiremediniz. Çeyrek asırdır İzmir’e tek bir kalıcı yatırım yapamadığınız için bu şehir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Bilal Saygılı’dan Cemil Tugay’a baraj tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın hükümete yönelik baraj eleştirilerine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Saygılı, İzmir’in su yatırımları konusunda hükümetin büyük adımlar attığını ancak belediyenin bu hizmetleri tamamlayamadığını vurguladı.

Saygılı, “İzmir’de 2003-2025 yılları arasında hükümetimiz tarafından işletmeye alınan 5 içmesuyu tesisiyle tam 8 milyar 824 milyon 952 bin TL yatırım yapılmıştır. Bu yatırımlar sayesinde İzmir’in içmesuyu kapasitesi 133,6 milyon m³’e ulaşmıştır. İzmir'in yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacı yaklaşık 250 milyon m³’tür.” ifadelerini kullandı.

"Şapkanızı önünüze koyup iki kez düşünün"

Saygılı, açıklamasında İzmir’in mevcut altyapı sorunlarına dikkat çekerek, “Bugün İzmir’de altyapı yetersizliği nedeniyle, her yıl bir Tahtalı Barajı kadar yani yaklaşık 90 milyon m³ su barajdan musluklara gelmeden kaybolmaktadır. Bu da İzmir’in yıllık kullandığı suyun üçte birinden fazlasına denk geliyor.” dedi.

Saygılı, belediyenin kendi sorumluluklarını yerine getirmeden hükümeti eleştirdiğini belirtti:

“Sayın Tugay, hükümetimize baraj eleştirisi yapmadan önce şapkanızı önünüze koyup iki kez düşünün. Önce hükümetimizin yapıp hizmetinize sunduğu barajlardan gelen suyu İzmirlilere ulaştırma görevinizi yerine getirin.”

"Bakanlık size 5,2 milyar TL kredi sağladı"

Saygılı ayrıca, hükümetin İzmir’e yaptığı yatırımları tek tek sıralayarak, “Son 23 yılda 80 yılda yapılandan fazlasını yaptık. İzmir’e 61,5 milyar TL’lik yatırımla baraj, gölet, yeraltı depolama ve sulama tesislerinden oluşan 221 eser kazandırdık.” dedi.

Belediyeye sağlanan kredi desteğini de hatırlatan Saygılı, “Bakanlık size 110 milyon Euro yani 5,2 milyar TL kredi sağladı. Bu kaynak, yağmur suyu ve kanalizasyon suyunun ayrıştırılması, yani körfezi kirleten sistemi düzeltmeniz içindi. Ancak 3 yılda sadece üçte birini ihale edebildiniz, işler yeni başladı. Siz hala bir işi bitiremediniz.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Saygılı, “Çeyrek asırdır İzmir’e tek bir kalıcı yatırım yapamadığınız için, bugün bu şehir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıyadır.” diyerek sözlerini noktaladı.