TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan dorukta! Dün akşam ekranlara gelen bölümde, yarışmanın ilk finalisti belirlemek için Ogeday, Seda, Nefise ve Atakan arasında büyük bir mücadele yaşandı. Kıyasıya geçen oyunların sonunda, Batuhan Karacakaya adını finale yazdıran ilk isim oldu.

Büyük finale hak kazandı

Yarışmacılar arasındaki çekişmeli mücadelede, peş peşe sayılar kaybeden Ogeday, Seda ve Nefise yarışmadan elendi. Atakan ve Batuhan arasında geçen final oyununda ise heyecan zirveye ulaştı. Atışlarda rakibi Atakan'ı 3-2'lik skorla mağlup eden Batuhan, Survivor All Star'ın İstanbul'da gerçekleşecek büyük finaline katılmaya hak kazandı.

Zaferinin ardından büyük bir mutluluk yaşayan Batuhan, "Bu kolyeyi kazandığım için inanılmaz mutlu hissediyorum. İstanbul'a giderken o uçağa mutlu ve gururlu şekilde bineceğim. Bu kolyeyi aileme ve destekleyenlere armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. Yarışmanın büyük finaline sayılı günler kala, Batuhan'ın performansı ve kararlılığı izleyicilerden büyük takdir topladı.