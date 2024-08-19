Siyasetle uğraşanları herkes bilir. Gazetelerde, televizyonlarda onları görür isimlerini duyarlar. Biz gazetecilerin şansı onları biraz daha yakından tanımaktır

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ı da, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu da çok iyi tanıyanlardanım.

İki ayrı partide olmaları çok önemli değil, ikisinin de derdinin İzmir olduğunu çok iyi biliyorum.

İzmirlilerin yüreğini yakan yangın konusunda hassas olmaları, biraz daha yüksekten konuşmaları bu yüzden.

Biliyorum ki bir araya geldiklerinde İzmir için neler yapılacağından başka şeyi gündeme getirmezler.

Bence, bu iki İzmir sevdalısı, yüreğimizi yakan yangınların bir daha çıkmaması, ola ki çıktı, en kısa sürede söndürülmesi için neler yapılabiliri konuşmalı.

Nedeni nedir, kasıtlı mıdır, değil midir bunu bulmak emniyet güçlerinin işi ama ortada bir gerçek var yangınlar aynı anda birçok bölgede meydana geliyor.

İzmir yanarken, bir haber Bolu’dan geliyor. Bolu’ya koştururken Muğla yanıyor haberi geliyor.

Tüm imkanlar seferber ediliyor biliyorum ama yetişmek kolay değil.

Ne yapmalı peki.

Bence, “sen yapamadın, ben yaptım, sen geç kaldın ben erken geldim” tartışmaları ile vakit kaybedilmemeli.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bakanlık izni ile İzmir İtfaiyesi’ne bir yangın helikopteri almak istediklerini açıkladı.

İzmir’de Vali Dr. Süleyman Elban önderliğinde bir kampanya başlatılıp İzmir’e bir değil belki iki yangın helikopteri alınması sağlanabilir.

İzmir’i çok sevdiklerine inandığım, AK Partili dostlarımın da, CHP’li arkadaşlarımın da bu kampanyayı destekleyeceğinden hiç kuşkum yok.

Bu işin partisi yok. Yangın çıktığı zaman, CHP’linin evi, AK Partili’nin evi demeden yakıp yıkıyor.

İZTO, EBSO, İTB başta olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerinin , iş adamlarının bu kampanyaya destek vereceğinden eminim.

Gelin İzmir için bir şeyler yapalım ve her zaman olduğu gibi tüm Türkiye’ye örnek olalım.

AK Partilisi, CHP’lisi, MHP’lisi, İyi Partilisi, Zafer Partilisi, Saadet Partilisi, Yeniden Refah Partilisi hiç fark etmez.

Hepimiz İzmiriz.

Haydi İzmir…

GÜNÜN SÖZÜ

İzmirlilik ruhu bunu da başaracaktır