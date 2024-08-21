Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı Sayıştay Eleme Sınavı için başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Sınav başvuruları, 28 Ağustos tarihine kadar kabul edilecek ve sınav 6 Ekim tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci nasıl?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilirler. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Sınavın detayları ve tarihi

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2024 Sayıştay Eleme Sınavı hakkında detaylı bilgilere, ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 Sayıştay Eleme Kılavuzu’ndan ulaşılabilir. ÖSYM, adayların kılavuzu dikkatle incelemelerini ve sınavla ilgili tüm bilgilere hakim olmalarını tavsiye etti. Sınav, 6 Ekim tarihinde Ankara'da yapılacak olup, sınav günü ve yer bilgileri adaylara daha sonra duyurulacak.