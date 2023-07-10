İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının Sayıştay tarafından uygun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İZSU Genel Müdürlüğünün maliyet artışlarını aylara bölerek tarifelere yansıtmasını uygun bulmayan Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabilecek. Buna göre yapılacak düzenleme 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak. Önümüzdeki 5 ay boyunca öngörülen maliyet artışları oluşturulan yeni tarifelere yansıtılacak." ifadeleri kullanıldı.