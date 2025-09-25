Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporu, Ege Üniversitesi’nde mali disiplin ve kaynak yönetimi konusunda ciddi sorunları gün yüzüne çıkardı. Raporda, milyarlarca liralık zarardan ihale kanununa aykırı uygulamalara, ruhsatsız öğrenci köyünden atıl bırakılan tarım arazilerine kadar pek çok çarpıcı tespit yer aldı.

Rapora göre Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2024 yılında 6 milyar 24 milyon TL gelir elde etmesine rağmen, 9 milyar 123 milyon TL gider yaptı. Bu tablo, kurumun yılı 3 milyar 99 milyon TL zararla kapatmasına yol açtı. Devasa boyutlara ulaşan bu zarar, üniversitenin mali sürdürülebilirliği konusunda ciddi endişelere neden oldu.

Sayıştay denetçileri, üniversite yönetiminin Kamu İhale Kanunu’na aykırı hareket ettiğini tespit etti. Mal ve hizmet alımlarının parçalara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı, aynı firmalara aynı gün içinde birden fazla işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca 22/d maddesi kapsamında yapılan harcamalarda bütçenin %10 sınırı aşıldığı halde Kamu İhale Kurulu’ndan izin alınmadığı ortaya çıktı. Bu kapsamda usulsüz harcama tutarı 134,9 milyon TL’ye ulaştı.

Üniversite yerleşkesinde 2006’dan bu yana hizmet veren Öğrenci Köyü’nün işletme ruhsatı bulunmadığı raporda açıkça yer aldı. Yaklaşık 2 bin öğrenciye barınma imkânı sunan köyde, yangın güvenliği ve tesisat eksikliklerinin halen giderilemediği belirtildi.

Üniversiteye bağlı sosyal tesislerin de ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğu kaydedildi. Spor salonları, yüzme havuzu ve konukevleri gibi birimlerin SGK, vergi dairesi ve tedarikçilere toplam 62 milyon TL borcu bulunduğu tespit edildi.

Raporda öne çıkan bir diğer önemli bulgu ise Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği oldu. Toplam 4 bin 100 dekar alana sahip olan çiftliğin 2 bin 500-3 bin dekarının kullanılmadığı, süt sağım ünitesinin faaliyette olmadığı ve ihtiyaç duyulan sütün dışarıdan temin edildiği ifade edildi. Bu durumun üniversitenin potansiyel gelir kaybına yol açtığı vurgulandı.

Sayıştay raporunun sonuç bölümünde, Ege Üniversitesi’nin kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanamadığı, mali yönetimde ciddi zafiyetler olduğu ve acil yapısal önlemler alınması gerektiği uyarısı yapıldı.