Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, 2024'ün ilk yarısındaki finansal performansını açıkladı. Banka, yılın ilk yarısında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artırarak 816,1 milyar rubleye (yaklaşık 9,5 milyar dolar) yükseltti. İkinci çeyrekte ise net kârı, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 artış gösterdi.

İlk yarı yıl performansı

Sberbank’ın yılın ilk yarısındaki net kârı, 816,1 milyar rubleye ulaştı ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7’lik bir artışı ifade ediyor. Banka, ikinci çeyrekte 418,7 milyar ruble net kâr elde ederek önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1’lik bir artış sağladı. Bankanın yıl sonu itibarıyla öz sermaye getiri oranının yüzde 23 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Rekor kâr

Sberbank, geçen yıl 1,5 trilyon ruble (yaklaşık 17 milyar dolar) ile rekor seviyede kâr elde etmişti. Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının Rus bankalarının kârlılığını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Bu durum, Sberbank’ın finansal başarısında önemli bir rol oynamış olabilir.