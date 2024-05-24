Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, yapay zeka şirketi OpenAI'ın yeni sohbet robotunda kendi sesine benzer bir ses kullanılmasına tepki gösterdi. Johansson, bu durumdan "şoke olduğunu" ve "kızgın" olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan sohbet robotunda yer alan seslerden birinin, Johansson'ın 2013 yapımı "Her" filmindeki sesine oldukça benzediği fark edildi. Bu durum, kullanıcılar tarafından da dile getirildi.

OpenAI, sesin kaldırılması için harekete geçerken, Johansson şirketi ve kurucusu Sam Altman'ı sesinin kasıtlı olarak kopyalanmasıyla suçladı. Altman'ın bir tweet'i, bu benzerliğin kasıtlı olduğunu ima eder şekilde yorumlandı.

Johansson'ın Reddi ve Hukuki Adımları

Johansson, Altman'ın kendisine sesini kullanma teklifinde bulunduğunu ancak kişisel nedenlerle reddettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, şirkete avukatları aracılığıyla iki mektup göndererek sesin nasıl üretildiğinin açıklanmasını talep etti. Ayrıca, sanatçıların kişilik haklarını ve işlerini korumak için mücadele ettikleri bir dönemde bu soruların net bir şekilde cevaplanması gerektiğini vurguladı.

OpenAI'dan Cevap

BBC'nin aktardığı bilgilere göre, OpenAI bu iddialara henüz bir yanıt vermedi. Fakat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, robotun oyuncunun sesini taklit etmediğini ve kullanılan beş sesin, işbirliği yapılan seslendirme sanatçılarından alındığını savundu.

OpenAI'ın Diğer Hukuki Sorunları

OpenAI, son zamanlarda başka hukuki meselelerle de karşı karşıya. New York Times gazetesi, şirketin milyonlarca makalesini ChatGPT modelini geliştirmek için kullandığını öne sürmüştü. Ayrıca, yazarlar George R. R. Martin ve John Grisham, yapay zekayı eğitmek için telif haklarının ihlal edildiğini iddia etmişti.