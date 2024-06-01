Bulgaristan'ın Schengen bölgesine kısmen katılmasıyla birlikte, Lesovo Gümrük Kapısı'nda kontroller sıklaştırıldı. Bu durum, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

TIR şoförlerinin endişeleri

TIR şoförleri, uzun bekleme sürelerinden dolayı şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor. İstanbul'dan aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa'ya taşıyan şoförler, sık sık bu tür sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor.

Yaşanan zorluklar

Bekleme sürelerinin uzunluğu ve belirsizliği, TIR şoförlerini zor durumda bırakıyor. Birçok şoför, uzun kuyruklar nedeniyle maddi ve manevi sıkıntılar yaşadıklarını ifade ediyor.