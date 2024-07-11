Türkiye, Schengen bölgesine yapılan vize başvurularındaki ret oranıyla dikkat çekiyor. 2024 yılında yapılan 1 milyon 55 bin 885 başvurudan 170 bin kadarı reddedildi. Bu reddedilen başvuruların maliyeti ve Türk vatandaşlarının yaşadığı zorluklar ülke gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Artan ret oranları ve maliyet

2024 yılında Türkiye'den yapılan 1 milyon 55 bin 885 Schengen vizesi başvurusundan 170 bini reddedildi. Bu başvurular için harcanan toplam tutar 13 milyon Euro'ya ulaştı. Geçen yıl ise Türk vatandaşları Schengen vizesi başvuruları için toplam 84 milyon Euro harcadı, bunun 68 milyon Euro'su onaylanan vizeler için ayrıldı​​.

Almanya en çok reddeden ülke

Schengen vizesi başvurularında en yüksek ret oranı Almanya'ya ait. Almanya, toplamda 55 bin 495 başvuruyu reddederek en fazla vize reddeden ülke oldu. Almanya'yı, sırasıyla Yunanistan ve Fransa takip etti​.

En cömert ülkeler

Türk vatandaşları için en cömert ülke ise Portekiz oldu. Portekiz, başvuruların %93'ünü onayladı. İtalya, Slovakya, Polonya ve İspanya da yüksek onay oranlarıyla dikkat çekiyor​​.

Vize başvuru ücretleri artıyor

2024 yılı itibarıyla Schengen vizesi başvuru ücretleri %12 oranında arttı. Bu artış, başvuru maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. Başvuru sürecinde harcanan toplam tutarın yanı sıra, başvuruların reddedilmesi durumunda geri ödeme yapılmayan randevu ücretleri de Türk vatandaşları için ek bir yük oluşturuyor​ ()​.

Türkiye'nin vize sorunu

Son yıllarda Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularındaki ret oranı ciddi şekilde arttı. 2014 yılında %4.4 olan ret oranı, 2023'te %16.1'e çıktı. Bu durum, hem ekonomik hem de sosyal açıdan Türkiye'ye ağır bir yük getiriyor​​.

Sosyal ve ekonomik etkiler

Vize ret oranlarının artması, özellikle turizm ve iş seyahatleri için büyük engeller oluşturuyor. Seyahat acenteleri ve tur düzenleyicileri, vize retleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor. Ayrıca, vize başvurusu için yapılan harcamaların boşa gitmesi, ekonomik olarak da bireyleri zor durumda bırakıyor​.