Yapılan bu artışla birlikte, Schengen vizesi için yetişkinlerin ödeyeceği temel ücret 80 eurodan 90 euroya, çocuklar içinse 40 eurodan 45 euroya yükselecek.

Komisyonun açıklamaları

Avrupa Komisyonu, fiyat artışının üye ülkelerdeki enflasyonla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtirken, diğer ülkelerdeki vize ücretleriyle karşılaştırıldığında Schengen vizesinin hala "nispeten düşük" olduğunu vurguladı. Örneğin, İngiltere'de vize ücreti 134 euro, ABD'de 185 euro ve Avustralya'da 117 eurodan başlıyor.

Schengen vizesi ve kullanım alanları

Schengen vizesi, AB/Schengen Bölgesi'nde 90 günlük kuraldan yararlanamayan AB vatandaşı olmayanlar için gerekli. Bu vizeler turizm veya aile ziyaretleri için kullanılabiliyor ancak 28 Avrupa ülkesinde çalışmak için geçerli değil. Herhangi bir altı aylık dönemde 90 güne kadar ziyaret edilebilme imkanı sunan Schengen vizesi, ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerden kısa süreli ziyaretçilere gerek olmadan sağlanıyor.

Vize ücretlerinin belirlenmesi

Avrupa Komisyonu, ücretleri her üç yılda bir değerlendiriyor ve "objektif kriterler" listesine dayanarak artırabiliyor. Bu kriterler arasında enflasyon oranları ve üye ülkelerdeki ortalama memur maaşları gibi faktörler bulunuyor.

Yürürlüğe giriş tarihi

Yeniden belirlenen vize ücretlerinin haziran ayından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.