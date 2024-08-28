Son yıllarda birçok kişi için vize başvuruları karmaşık ve zaman alıcı bir süreç haline gelmişken, deneyimli bir uzman, bu süreçte başarılı olmanın yollarını paylaşıyor. Kendisi, bugüne kadar 1000’in üzerinde vize başvurusu hazırlamış ve yalnızca Schengen değil, İngiltere, Amerika gibi farklı ülkeler için de başvurular gerçekleştirmiş. Son olarak, 11 Nisan’da Schengen vizesine başvurup 24 Nisan’da 5 yıllık vize almayı başardı. İşte, uzun vadeli vize almak isteyenler için uzman tavsiyeleri:

1. Ajans ve konsolosluk memurlarının şablonlarına güvenmeyin

Vize ajansları ve konsolosluk memurları genellikle standart şablonlara göre hareket ederler ve bu, her zaman doğru olduğu anlamına gelmez. Özellikle Çek Cumhuriyeti örneğinde olduğu gibi, memurların belirttiği kurallar, ülkenin yasalarına uygun olmayabilir. Bu nedenle, vize başvurusu yapmadan önce, ilgili yasaları kendiniz araştırın ve uygun adımları atın.

2. Mali durumunuzu doğru gösterin

Vize başvurularında, mali durumunuzun önemi büyüktür. İş yeriniz, maaşınız ya da sosyal güvenlik belgelerinizden çok, ne kadar paraya sahip olduğunuz önemlidir. Uzun vadeli vize almak istiyorsanız, banka hesabınızda stabil bir miktar paranın bulunması gerekir. Minimum €30-40 bin civarında bir miktar göstermek, başvurunuzu güçlendirebilir. Ayrıca, kredi kartı, kripto para ve altın gibi varlıkları da gösterme konusunda esnek olun.

3. Uluslararası Seyahat Geçmişiniz Önemlidir Önceki Schengen vizeleriniz kadar, uluslararası seyahat geçmişiniz de önemlidir. Vize aşımı yapmadığınız ve kurallara uyduğunuz izlenimi vermek, başvurunuzun olumlu sonuçlanmasına yardımcı olabilir.

4. Dilekçenizi özenle hazırlayın

Her vize başvurusunda, seyahat amacınızı açıkça belirten bir dilekçe ekleyin. Niyetinizi net bir şekilde ifade eden bir dilekçe, başvurunuzun olumlu değerlendirilmesine katkıda bulunur. Seyahat planınızı ve geri dönme nedenlerinizi detaylıca açıklayın.

5. Net ve açık olun

Başvurunuzda kafa karıştırıcı bilgiler vermekten kaçının. Seyahatinizin amacını net bir şekilde belirtin ve başka türden başvurular yapmayı düşünmeyin. Vize yetkilileri, kafa karıştırıcı bilgilerden rahatsız olabilir ve başvurunuzu olumsuz değerlendirebilir.

6. Kapsamlı seyahat sigortası alın

Vize başvurunuz için kapsamlı bir seyahat sigortası yaptırın. Allianz gibi sigorta şirketlerinden dünya çapında geçerli, kapsamlı bir sigorta almak, başvurunuzun olumlu sonuçlanmasına yardımcı olabilir.

7. Biletlerinizi hazırlayın

Biletlerinizi satın alın veya iptal edilebilir biletler alın. Otel ödemelerini yapmadan önce, otobüs bileti ya da açık bilet satın alabilirsiniz. Çoğu zaman, otel rezervasyonlarının ödenmiş olması gerektiği iddialarını dikkate almayın.

8. Red kararlarına itiraz edin

Vize başvurunuz reddedilirse, itiraz sürecini kullanarak kararın yeniden değerlendirilmesini talep edin. İtirazda, eksik belgeleri sunabilir veya başvurunuzu güçlendirecek ek bilgiler verebilirsiniz.

9. Destekleyici belgeleri ekleyin

Evliyseniz veya taşınmaz, aracınız varsa, bu belgeleri başvurunuza ekleyin. Bu belgeler, başvurunuzun desteklenmesine yardımcı olabilir ve geri dönme niyetinizi güçlendirebilir.

Bu tavsiyeler, vize başvurularında daha başarılı olmanıza ve uzun vadeli vize almanıza yardımcı olabilir. Başvurularınızda dikkatli ve özenli olmanız, sürecin olumlu sonuçlanmasına büyük katkı sağlayacaktır.