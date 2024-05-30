Türkiye, dışarıdan gelenlerin kolaylıkla girebildiği, ancak vatandaşlarının yurt dışına çıkarken çeşitli zorluklarla karşılaştığı bir ülke. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi başvuru süreci oldukça zahmetli olabilir. Evrak toplama, sıra işlemleri ve maddi külfet gibi süreçler başvuru sahiplerinin karşılaştığı zorlukların başında geliyor. Tüm bu işlemleri tamamladığınızda bile vize başvurunuzun reddedilme olasılığı oldukça yüksek.

Vize red oranlarının yükselişi

Son yıllarda Schengen vizesi başvurularında Türk vatandaşlarının ret alma oranı arttı. Turistik amaçların yanı sıra iş, spor müsabakaları, akademik çalışmalar veya sanat faaliyetleri için başvuranlar bile olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliyor. Ancak, bazı konsolosluklar vize başvurularında diğerlerine göre daha yüksek onay oranlarına sahip.

En kolay vize veren konsolosluklar

Bir Twitter hesabı, tüm istatistikleri analiz ederek Türk vatandaşlarına en kolay vize veren konsoloslukları paylaştı. İşte en düşük ret oranlarına sahip konsolosluklar:

Edirne'deki Yunanistan Konsolosluğu Ret Oranı: %2.3

%2.3 Yunanistan, Türk vatandaşları için en düşük ret oranına sahip olan konsolosluklardan biri. Edirne'deki konsolosluk, başvuru sahiplerine vize vermede oldukça cömert davranıyor. İspanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Ret Oranı: %4.8

%4.8 İstanbul'daki İspanya Başkonsolosluğu, başvuruların büyük bir kısmını onaylayarak ikinci sırada yer alıyor. İspanya'ya seyahat etmek isteyenler için bu konsolosluk olumlu bir seçenek olabilir. İstanbul Levent'teki Slovakya Başkonsolosluğu Ret Oranı: %5.7

%5.7 Slovakya'nın İstanbul'daki başkonsolosluğu, Türk vatandaşlarına vize vermede yüksek onay oranıyla dikkat çekiyor. Üçüncü sırada yer alan bu konsolosluk, Schengen vizesi almak isteyenler için tercih edilebilir bir seçenek.

Schengen vizesi alırken nelere dikkat edilmeli?

Schengen vizesi başvurularında olumlu sonuç almak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var:

Eksiksiz Evrak Hazırlığı: Başvurunuz için gerekli tüm belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde hazırlayın.

Başvurunuz için gerekli tüm belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde hazırlayın. Doğru Bilgi Verme: Başvuru formunda ve belgelerde doğru ve tutarlı bilgiler sağlayın.

Başvuru formunda ve belgelerde doğru ve tutarlı bilgiler sağlayın. Plan ve Program: Seyahatinizin amacını ve planını net bir şekilde belirtin.

Seyahatinizin amacını ve planını net bir şekilde belirtin. Finansal Durum: Seyahatiniz süresince maddi olarak kendinizi destekleyebileceğinizi gösteren belgeler sunun.