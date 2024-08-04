Avrupa Birliği ülkeleri, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi düzenlemelerinde köklü değişikliklere giderek süreci daha da zorlaştırdı. Almanya, vizeleri reddedilen kişilerin itiraz haklarını 30 Haziran 2025'e kadar askıya alırken, vize başvuruları için işlem süresini 8 aya kadar uzattı.

Bu değişiklikler, Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan vize başvurularında belirgin bir artış yaşanırken, vize şartlarının daha da sertleştirildiğini gösteriyor. Almanya'da 2019'dan bu yana vize başvurularındaki ret oranı %26.5'e ulaşmış durumda. Bu oran, vize başvurularının sonuçlanmayanlarını kapsamıyor.

İtiraz süreci ve süre uzatımları

Almanya, vize başvurularını reddettiği kişilerin itirazlarına 30 Haziran 2025’e kadar yanıt vermeyeceğini duyurdu. Ayrıca, vize işlemleri bekletiliyor ve reddedilen vizelerle ilgili dava açmak zorlaşmış durumda. Bu durum, birçok kişinin vize başvurusu sürecinde önemli gecikmelere ve hukuki zorluklara neden oluyor.

Göç endişeleri ve yeni politika

Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'na rağmen, Türk vatandaşlarına vize verme koşullarını sıkılaştırarak, sınırsız bir göç dalgasından endişe ediyor. AB yetkilileri, vize kolaylıklarının büyük bir göç hareketine yol açabileceğinden kaygı duyuyor. Diplomatlar, "Türklere vizeyi kolaylaştırırsak, Avrupa'da kimse kalmaz" şeklinde yorumlar yaparak, bu önlemlerin arkasındaki motivasyonları açıkladı.