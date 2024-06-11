Son dönemde Türkiye'de Schengen vizesi konusunda yaşanan zorluklar ve vize reddi oranlarının artması gündemdeyken, Avrupa Komisyonu'nun vize ücretlerine yaptığı zam da uygulamaya girdi.

Schengen Vizesinde Yeni Dönem: Zamlı Fiyatlar Geçerli

Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre önce duyurduğu Schengen vize ücretlerine yapılan yüzde 12 zam bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bu gelişme, Schengen vizesine başvuracak Türk vatandaşlarını doğrudan etkiliyor.

Vize Ücretlerinde Artış

Bugüne kadar yetişkinler için 80 euro olan Schengen vizesi ücreti, yüzde 12 zam ile 90 euroya yükseldi. Aynı şekilde, 6-12 yaş arası çocuklar için olan vize ücreti ise 40 eurodan 45 euroya çıktı. Bu yeni fiyatlar, bütün dünyada geçerli olacak ve Schengen vizesine başvuracak herkes zamlı fiyattan işlem yapacak.

Türkiye'de Schengen Vizesi Başvuru Zorlukları

Son aylarda Türkiye'den Schengen vizesi başvurularında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Vize randevusu almakta zorlanan ve vize reddi oranlarıyla karşılaşan vatandaşlar için, yeni zam haberi ek bir yük getirdi. Schengen vizesi almak isteyenler, hem uzun bekleme süreleriyle hem de artan maliyetlerle karşı karşıya kalıyor.

Vize Randevusu ve Red Oranları

Vize randevusu almakta yaşanan sıkıntılar, başvuru sürecini oldukça zorlu hale getiriyor. Ayrıca, vize başvurularının reddedilme oranlarının artması, başvuru sahipleri için büyük bir engel teşkil ediyor. Bu durum, özellikle turistik amaçlarla Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler için ciddi bir problem oluşturuyor.