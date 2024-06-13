İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, pano üreticileri ve müteahhitler için esnek, güvenilir ve güvenli elektrik dağıtım çözümü olan Easy9 Pro'yu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası standartlara (IEC 60898-1, IEC 60947, IEC 61008-2-1) ve lokal standartlara (TSE) uygunluğu, yardımcı ekipmanlarla uyumluluğu ve çeşitli kesme kapasitesi gereksinimlerini karşılama yeteneği, Easy9 Pro'yu elektrik tesisatları için uygun ve güvenilir bir seçenek haline getiriyor.



Hem konut hem de konut dışı segmentlerde ihtiyaçlara yanıt veriyor, böylece kompleks sistemler için dahi sade bir çözüm sunuyor ve hem bütçe hem de doğa dostu bir alternatif oluşturuyor.

Easy9 Pro, Easy9 ailesinin son dağıtım ürünleri serisi olarak öne çıkıyor.

Çeşitli projelere ve uygulamalara esneklik sağlamak için tasarlanan Easy9 Pro, çift standart uyumluluğu, konut ve ticari projeler için daha uygun hale getiriyor. Easy9 Pro altındaki otomatik sigorta, kaçak akım koruma rölesi, yardımcı kontakları, açtırma bobini (MX), açık kapalı bilgisi (OF) ve düşük gerilim bobini (SD) gibi temel yardımcı ekipmanlarla uyumlu ve geniş bir uygulama yelpazesini karşılayabiliyor.

Easy9 Pro, pin ve çatal gibi farklı tipte bara bağlantıları ile esnek bağlantı imkanı sunarken, bu da projeleri tüm kullanıcılar için daha erişilebilir hale getiriyor. Uygun elektrik ekipmanı yelpazesini seçmek, özellikle ticari projeler için daha basit hale gelebilir, çünkü Easy9 Pro yüksek düzeyde güvenilirlik ve güvenlik parametreleri sunarken bütçeye uygun kalıyor.

Seri, otomatik sigortalar, sınıf 3 enerji sınırlama seviyesine sahip ve bu sayede daha yüksek kısa devre seviyelerinde bile güvenilir performans sunuyor. Easy9 Pro serisi, maliyet verimliliğini artırmak için bütçe dostu ve çok yönlü bir çözümolarak öne çıkıyor. Kalite veya işlevsellikten ödün vermeden proje maliyetlerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Pano üreticileri, müteahhitler ve son kullanıcılar için ideal olan Easy9 Pro, endüstri standartlarını karşılayan güvenilir elektrik bileşenleri sunuyor.

Easy9 Pro'nun otomatik sigorta ve kaçak akım koruma rölesi cihazları, açık/kapalı bilgisi için mandalında yeşil bir şerit mevcut. Bu görsel gösterge, ürünün kapalı durumda olduğunu teyit ederken ürün güvenliğini sağlıyor. Easy9 Pro, kaçak akım koruma rölesi için daha yüksek şartlı kısa devre kesme kapasitesini sağlayarak sistem seviyesinde optimal güvenlik sunuyor. Sistemde bir otomatik sigortaya bağlı olduğunda, 10kA'ya kadar bir kısa devre hatasını hasar görmeden tolere edebiliyor. Kaçak akım koruma rölesi devrede kalarak, otomatik sigorta hatayı kontrol edene kadar sistemi korumaya devam ediyor ve bu sayede sistem her zaman korunmuş oluyor.

- "Easy9 Pro, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı ve daha iyi bir gelecek yaratma misyonumuzu kanıtlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Kanal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Alişan Çapan, geliştirmelerinin merkezine sürdürülebilirliği konumlandırırken, müşterilerinin ve iş ortaklarının bu dönüşümde yaşadığı etkilerin ve zorlukların farkında olduklarını belirtti.

Çapan, ileri teknolojiyi benimsemenin, enerji tüketimini optimize edeceğini ve elektrik dağıtım sistemini daha güvenilir, güvenli ve uygun maliyetli hale getireceğini vurgulayarak, "En son çözümümüz olan Easy9 Pro, çeşitli segmentlerdeki uygulamalara uygun hale getirirken maliyet etkinliğini koruyarak müşterilerimizin projenin genel bütçesini optimize etmelerine yardımcı olur. Pazar ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli ürünler sunmak için kaynakları optimize etme konusundaki sürekli çabalarımızla gurur duyuyoruz. Dahası, Easy9 Pro, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı ve daha iyi bir gelecek yaratma misyonumuzu kanıtlıyor." açıklamalarında bulundu