İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, işbirliği yaptığı EcoXpert sistem entegratörleriyle Kıbrıs'ta organize ettiği etkinlikte bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinlikte, Schneider Electric yöneticileri geçen yılı değerlendirdi, yeni döneme ışık tutan paylaşımlarda bulundu.

Etkinlik, Schneider Electric ve EcoXpert iş ortakları arasındaki güçlü bağı ve sektöre yön verme konusundaki kararlılıklarını gösterdi.

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil'in açılış konuşması yaptığı etkinlikte, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Dijital Enerji ve Güvenli Güç İş Birimleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam, Dijital Enerji İş Biriminin yol haritasını sundu. Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Elif Özyurt da etkinlike, pazarlama iletişim stratejisine değindi.

Etkinlikte son kullanıcı odaklı otel, hastane ve perakende segmentleri, elektrikli araç şarj istasyonları, mikro şebekeler, dijital bina ve dijital güç alanlarındaki gelişmeler EcoXpert iş ortaklarıyla paylaşıldı.

Organizasyonda, EcoXpert Ödül Töreni de düzenlendi. Törende, şebeke otomasyonu, güç yönetimi, bina otomasyonu, aydınlatma ve oda kontrolü, zayıf akım güvenlik sistemi alanlarında başarı gösteren iş ortaklarına plaket takdim edildi.​​​​​​​