İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Capgemini ile enerji optimizasyonu alanında yeni bir işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Capgemini tarafından geliştirilen ve Schneider Electric tarafından desteklenen "Energy Command Center" adlı platform ile kurumların tesis yönetimi ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalarının daha akıllı ve çevreci bir boyuta taşınması hedefleniyor.

Tüm bina varlıklarını izlemek, kontrol etmek ve optimize etmek için entegre ve merkezi bir platform olan Energy Command Center, gelişmiş yapay zeka (AI), makine öğrenimi, algoritmalar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinden yararlanıyor. Böylece Energy Command Center, enerji yoğunluğu, kritik varlıklar ve operasyonların durumu, yenilenebilir enerji üretimi ve enerji varlıklarının genel performansı gibi pek çok kriterde ölçüm ve öngörüler sağlıyor.

Geliştirilen yeni platform, Schneider Electric'in öncü bağlantılı ürünleri, Edge kontrol uygulamaları ve danışmanlık hizmetleri ile destekleniyor. Böylece fabrikalar, ofisler veya diğer altyapılar gibi birçok varlık arasında enerji tedarikini verimli bir şekilde yönetmek mümkün oluyor ve operasyonlar genelinde enerji tüketimi minimize ediliyor.

Capgemini ise veri entegrasyonu ve işleme, yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki deneyimi ve ürün ve yazılımların merkezi bir karar verme platformuna entegrasyonu alanındaki uzmanlığını Energy Command Center çözümünde buluşturuyor. Böylece gerçek zamanlı enerji tüketimi ve karbon emisyonu verilerini modüler ve birlikte çalışabilir bina yönetim yazılım ve sistemleri ile birleştiren Energy Command Center, enerji tüketimini ve harcamalarını azaltarak kurumsal hedeflere ulaşılmasına ve net sıfır yolculuğunu hızlandırmaya yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Capgemini Üst Yöneticisi (CEO) Aiman Ezzat, "Enerji dönüşümü için kritik bir eşikteyiz. Bu dönemde derin teknoloji ve veri uzmanlığımızı Schneider Electric'in başarısı kanıtlanmış çözümleriyle birleştirerek kuruluşların enerji dekarbonizasyon süreçlerini hızlandırmalarını sağlayacak bir yeniliği hayata geçirmekten heyecan duyuyoruz." açıklamalarında bulundu.

Schneider Electric CEO'su Peter Herweck ise enerji ve iklim krizleriyle mücadelede verimlilik çözümlerinin kritik bir role sahip olduğunu belirtti.

Herweck, "Bu kapsamda sürdürülebilir bir gelecek için elektrifikasyon ve dijitalleşme ile yaratılan karbonsuzlaştırma çözümlerine ihtiyacımız var. Bu doğrultuda uzun yıllardır yatırım yaptığımız enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik uygulamalarını Capgemini ile ileri taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Birlikte anlamlı bir etki yaratabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Capgemini'nin Hindistan’daki tesislerinde enerji tüketimi yüzde 29 azaltıldı

Energy Command Center'ın prototipi, Capgemini'nin enerji ayak izinin yaklaşık dörtte birini oluşturan Hindistan'daki operasyonlarında 2022'den beri test ediliyor. Bu prototip, birden fazla varlık arasında enerji tedarikinin gerçek zamanlı izlenmesini ve verimli bir şekilde kontrol edilmesini sağlarken, operasyonlar genelinde enerji tüketimini azaltma ve optimize etme işlevi görüyor.

2023 yılında, Capgemini'nin Hindistan'daki sekiz ana kampüsünde yapılan ölçümlerde, 2019'a kıyasla enerji tüketiminde yüzde 29'lukr azalma gözlemlendi. Böylece platformun Capgemini'nin operasyonlarını karbonsuzlaştırma hedeflerine önemli bir katkı sağladığı kanıtlandı.

