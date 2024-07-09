İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, üçüncüsü gerçekleştirilecek olan "Sürdürülebilirlik Etki Ödülleri"nin başvuruya açıldığını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022'de başlatılan ödüller, Schneider Electric'in iş ortakları, müşteri ve tedarikçilerinin daha sürdürülebilir bir dünya oluşturma yönündeki katkılarını onurlandırmayı amaçlıyor.

Schneider Electric'in web sitesi üzerinden kabul edilecek başvurular, 15 Ekim'e kadar devam edecek. Tüm adaylar ve başvurular ülke ödülleri için ön listeye alınacak. Ülke kazananlarının bölgesel finallere girmesinin ardından küresel ödül için değerlendirmeye alınacak küresel ödülleri kazananlar ise 2025'in başında açıklanacak.

Başvuru ve seçim kriterleri, Schneider Electric'in sürdürülebilirliğe yönelik entegre yaklaşımını yansıtıyor. Odak noktası, elektriklendirme, azaltma ve ikame etme çabalarıyla karbonsuzlaştırma olan ödül programında strateji geliştirme, dijitalleştirme ve karbonsuzlaştırma eylemleriyle "Elektrik 4.0 geleceği" oluşturmaya yönelik girişimlere daha geniş bir açıdan bakılıyor.

Program ayrıca, enerji verimliliğinin artırılması, dijital araç ve teknolojilerin uygulanması ile etki ve yeniliğin diğer örneklerini içeriyor. Kazananlar dünya çapında tanınarak yeni iş fırsatlarından da faydalanıyor.

Geçen yıl gerçekleştirilen ödül programına 60 ülkeden 400'ün üzerinde başvuru gerçekleşirken 12 şirket küresel "Sürdürülebilirlik Etki Ödülleri"ne layık görüldü.

- "Hedeflerini eyleme dönüştürmek için çaba gösterenleri onurlandırmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil, şirketin yenilik alanında kalıcı etki yaratma hedefine vurgu yaparak, "Yenilik ve bağlılık bir araya geldiğinde, anlamlı değişiklikler yapabileceğimize ve kalıcı bir etki yaratabileceğimize inanıyoruz. Bu ödül programı ile, daha sürdürülebilir, elektrikli ve dijital bir dünya için hedeflerini eyleme dönüştürmek için çaba gösterenleri onurlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yamangil, geçen yıl Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ndeki 6 finalistin 3'ünün Türkiye'den olduğu bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu başarı, Türkiye'deki iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizin sürdürülebilirlik konusundaki başarılarını ve bu alandaki liderliklerini gösteriyor. Bu nedenle, Türkiye'deki tüm paydaşlarımızı bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Schneider Electric 2024 Sürdürülebilirlik Etki Ödülleri'ne katılmaya davet ediyoruz."