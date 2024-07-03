10 yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra şarkıcı Nez ile yeni bir ilişkiye başlayan oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız, sessizliğini bozarak boşanma sürecinin perde arkasını anlattı. Ayyıldız, boşanma kararının kendisine ait olmadığını ve bu süreçte yaşananların oldukça kırıcı olduğunu dile getirdi.

"Boşanmayı Ben İstememiştim"

Sinem Ayyıldız, boşanma kararının Rüştü Onur Atilla tarafından alındığını belirterek, "Boşamayı ben istemedim, çabaladım ama üslubu çok kırıcı ve netti. Her şey 5 ay içinde oldu ve her şey yeterince çirkin" dedi. Boşandıktan sonra yaşadıklarını Nokta Gazetesi'ne anlatan Ayyıldız, bu süreçte karşılaştığı zorlukları ve kırgınlıklarını paylaştı.

Instagram'da takipçilerinden gelen yorumları da yanıtlayan Sinem Ayyıldız, şarkıcı Nez'e gönderme yapan bir takipçisinin, "Erkeklerin boşanma sonrası tercih ettikleri kadınlar neden bu kadar kalitesiz oluyor bilen söylesin" yorumuna, "Çözen bana da söylesin" cevabını verdi. Ayyıldız, kendisine destek veren bir takipçisine ise "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" diyerek duygularını ifade etti.

"Her Şey 5 Ay İçinde Oldu"

Güldür Güldür Show'daki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile olan evliliğini resmen bitirdi. Boşandıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan eden Atilla, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sinem Ayyıldız, boşanma sürecinin kendisi için ne kadar zorlu geçtiğini ve her şeyin 5 ay gibi kısa bir süre içinde gerçekleştiğini belirterek, "Her şey yeterince çirkin" ifadesini kullandı.