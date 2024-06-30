Ünlü komedyen Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile geçtiğimiz günlerde evliliğini sonlandırdı. Çiftin boşanma süreci,sadece 19 gün içinde tamamlandı.

Atilla, boşanma sürecinin ardından tam 19 gün sonra sessizliğini bozarak beklenmedik bir adım attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ve romantik bir mesaj ile ünlü şarkıcı Nez ile olan aşkını ilan etti. "Yanımda olmasaydın, hayatın anlamı ne olurdu ki?" notuyla paylaştığı fotoğraf, takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

Onur Atilla'nın Nez'le olan ilişkisinin ne zamandan beri devam ettiği ve nasıl başladığı merak konusu oldu.