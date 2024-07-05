Sosyal medya içerik üreticisi Dilara Aydın, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Canberk Yılmaz ile ilişkilerini sonlandırdığını duyurdu. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararın arkasında başka bir sebep olmadığını ve bu süreçte gösterilecek hassasiyetin her ikisi için de çok değerli olduğunu belirtti.

"Mental olarak birbirimize zarar verdiğimizi düşündük"

Dilara Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugüne kadar sizinle her şeyi paylaştığımız gibi Canberk'le olan ilişkimizi de sonlandırdığımızı paylaşmak isterim. Çok güzel geçen 3 senenin ardından artık mental olarak birbirimize zarar verdiğimizi ve yollarımızı ayırmamız gerektiğini düşündük ve karar verdik. Arkasında yatan başka hiçbir şey olmadığını, konuyla alakalı bambaşka şeyler üretilmemesini istediğimiz için de bir açıklama yapmak istedim. Bu süreçte her ikimize de göstereceğiniz hassasiyet bizim için çok değerli. Teşekkür ederiz."

Canberk Yılmaz ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Çiftin, sosyal medyada sık sık paylaştıkları mutlu anları takipçileri tarafından büyük ilgi görüyordu. Ayrılık haberinin ardından hayranları derin bir üzüntü yaşadı.