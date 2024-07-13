AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında “15 Temmuz, Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma iradesini gösterdiği ve destan yazdığı bir gecedir. Dünyada eşi benzeri olmayan bu direniş, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, dünyada söz sahibi bir ülke yapacak iradeyi, Cumhur İttifakı’nı da meydana getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Milletin iradesi galip geldi"

AK Partili Bursalı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, devletin içine sızan hain terör örgütünün darbe girişiminin Türkiye’de yaşanan diğer darbelerden farklı olduğunu söyleyerek, “15 Temmuz’da hedef sadece meşru hükümet değildi. Türkiye’yi her alanda bir üst lige çıkarma hedefiyle çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız değildi. O gecenin bir başka hedefi meşru hükümeti ve bağrından çıkan Cumhurbaşkanı’nı sahiplenen aziz Türk Milleti’ydi. O yüzdendir ki direnen vatandaşlarımızın üzerine kurşun yağdırıldı. O yüzdendir ki savaş uçakları, helikopterlerden bombalar atıldı. Ama başaramadılar. Milletin iradesi, hainin idaresine galip geldi” ifadelerini kullandı.

“Medya başarılı bir sınav verdi"

Darbe girişiminin püskürtülmesinde basın yayın kuruluşlarının da önemli bir rol üstlendiğini belirten Bursalı, muhabirlerin sahadan yaptıkları yayınlar ve gazetecilerin stüdyodan aktardıkları bilgilerle vatandaşların darbe girişimine karşı hızlı bir tepki verdiğini kaydetti. “Medya 15 Temmuz’da başarılı bir sınav verdi” diyen Bursalı, “O gece birçok meslektaşım ölümle burun buruna geldi. Ama hiçbiri de görevini yapmaktan geri durmadı. Çünkü hepsi için mesleki görevlerinden öte vatani bir görevdi o gece yaptıkları. İnanıyorum ki o karanlık gecenin sabahında aydınlığa çıktıysa bu ülke meslektaşlarımın da önemli bir katkısı olmuştur. Aslında bir bakıma medyanın bundan önceki darbelerde ve darbe girişimlerindeki kötü sicili de temize çıktı” şeklinde konuştu.

“Cumhurun direnişi, Cumhur İttifakı'nı kurdu"

Darbe girişiminin bastırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla her görüşten insanın meydanlara çıktığını hatırlatan Şebnem Bursalı, “Bu tarihi çağrı ile birlikte meydanlar, caddeler vatan aşkı ile yanan vatandaşlarımızla doldu taştı. Tankın önüne yatan, kurşunlara göğüs geren halkın siyaset kurumuna bir mesajı vardı: Birlik olun. O mesaj önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ardından da Cumhur İttifakı’nda vücut buldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, cumhurun bu direnişi sonrasında Cumhur İttifakı’nı kurdu. Ve o güçlü irade Türkiye’nin önce düze çıkması sonrasında da ilerleyişini sürdürmesi için çalıştı, çalışmaya da devam ediyor” dedi.

Şebnem Bursalı, kurulan ittifakın büyük Türkiye'nin önünü kesmek isteyen dahili ve harici bütün düşman ve işbirlikçilerine karşı yıkılmaz bir blok oluşturduğunu da belirtti.

Devletin tüm kademelerinde FETÖ’ye karşı yürütülen mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam ettiğini dile getiren Bursalı, “Kendini hala sızdıkları yerlerde saklamaya çalışan FETÖ mensuplarının olabilir. Bunun için herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bu örgütün en iyi yaptığı şey saklanmak. Dolayısıyla atılan her adımı amasız, fakatsız desteklemek hepimizin boynunun borcu. Burada bir taviz verilirse bunun hesabını başta demokrasi şehitlerimiz sonra da aziz milletimiz sorar” ifadelerini kullandı.