AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Batı Trakya Türkleri’nin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 29'uncu yıldönümünde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, merhum liderin mücadelesini ve anısını yaşattı.

"Türk'üm ve öyle kalacağım"

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen özel oturumda, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Batı Trakya Türkleri’nin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet’i vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla andı. Bursalı, Dr. Ahmet’in Batı Trakya Türkleri’nin hakları için verdiği mücadeledeki kararlılığını ve azmini özetleyen etkileyici sözlerine dikkat çekti: “Sadece Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suçsa, şunu tekrarlıyorum: Türk'üm ve öyle kalacağım.”

Şüpheli trafik kazası iddiası

Dr. Sadık Ahmet’in, Batı Trakya Türkleri’nin haklarını savunmak için hem Yunan Parlamentosu’nda hem de uluslararası alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle sık sık hapis cezasına çarptırıldığına değinen Bursalı, Ahmet’in "Türk" ifadesini kullanmaktan dolayı hapsedildiğini ve bu durumun Batı Trakya’daki Türklerin haklarını koruyan Lozan Barış Antlaşması’nın 73’üncü yıldönümünde, 24 Temmuz 1995 tarihinde şüpheli bir trafik kazasıyla hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti.

Konuşmasında, Sadık Ahmet’in kısa ömrüne büyük bir mücadelenin sığdırıldığını vurgulayan Bursalı, “Sadık Ahmet, Batı Trakya Türkleri’nin sesi ve nefesi oldu. Mücadelesi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgelerinden biridir. Bu önemli günde, merhum Dr. Sadık Ahmet’i rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.