AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Bursalı'ya göre, bu tartışmaların asıl hedefi Türkiye oldu.

Şebnem Bursalı, Merih Demiral'ın Avusturya'ya attığı gol sonrasında yaptığı bozkurt işaretinin, Türk milletinin sembollerinden biri olduğunu vurguladı. Ancak bu sembolün Avrupa'da Türkiye aleyhine kullanıldığını belirtti. Almanya İçişleri Bakanı'nın başlattığı eleştirilerin ardından UEFA'nın da soruşturma başlattığını hatırlatan Bursalı, bu durumun Türkiye'nin zaferlerine gölge düşürme çabası olduğunu ifade etti. Bursalı,

“Gördük ki Avusturya karşısında milli futbolcumuz Merih Demiral’ın attığı gol Türkiye sevdalılarını, sevinci ise Türkiye düşmanlarını bir araya getirdi.

Türkiye’ye karşı cephe oluşturmak için fırsat kollayanlar bu defa Merih’in binlerce yıl ötesinden gelen Türk sembollerinden biri olan “Bozkurt”u bahane ettiler.

Almanya İçişleri Bakanı’nın başlattığı saldırıları UEFA, milli futbolcumuza soruşturma başlatarak sürdürdü.

Acaba UEFA neyi araştıracak? Araştırdığında neyi bulacak? Ergenekon Destanı’nı kime soracak?" dedi.

Bursalı, Merih Demiral'ın daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne selam vererek gösterdiği sevincin de Avrupa'da tepki topladığını dile getirdi. Bu durumun Türk zaferlerine tahammülsüzlüğü gösterdiğini belirten Bursalı, UEFA'nın ve Türkiye düşmanlarının zaferleri kabullenmekte zorlandığını söyledi.

Portekiz maçında yaşanan olumlu yorumlara karşın, Avusturya maçı öncesinde Türkiye'nin başarısız olacağı yönünde totem yapanların olduğunu belirten Bursalı, bu eleştirilerin zaferlerini gölgelemeye yönelik olduğunu savundu. Bursalı, Türk milletinin sembollerinin ve zaferlerinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı ve Türkiye'nin gücünün herkes tarafından kabul edileceğini ifade etti.

Bursalı cumartesi günü çeyrek maçı oynamaya hazırlanan milli takımımıza başarılar dileyerek, “Bizim Çocuklar’ın zaferle döneceğine yürekten inanıyorum. Bizim Çocuklar ve çılgın Türkler, Avrupa ve Türk düşmanlarını daha çok rahatsız edecek.” ifadelerini kullandı.