Bugün, özgürce yaşadığımız toprakların ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescilleyen Büyük Zafer’in 102. yıl dönümünde, milletimizin tarihindeki bu şanlı günü büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. 30 Ağustos 1922’de kazanılan bu zafer, bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak tarihe kazınmıştır.

Şanlı zaferin anlamı

30 Ağustos 1922, Türk milletinin her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen gösterdiği destansı kurtuluş mücadelesinin taçlandığı gündür. Büyük Zafer, yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda milletimizin özgürlüğe ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının bir göstergesidir. Bu zafer, esareti kabul etmeyen milletimizin özgürlük aşkını ve vatan sevgisini açıkça ortaya koymuştur.

Ecdadın mirası ve modern Türkiye

Bu kutlu zafer, ecdadımızın düşman boyunduruğu altında kalmaktansa, şehadeti bir başlangıç olarak görüp ölüme yürüyüşü olarak tanımlanabilir. O dönem yaşanan bu fedakârlık, bizlerin bugün vatan sevgisini ve iman ateşini taze tutmamızı sağladı. 15 Temmuz’da iç ve dış düşmanlara karşı gösterdiğimiz direniş, bu mirası yaşatmanın bir yansımasıdır. Türkiye, geçmişten aldığı güçle geleceğini emin adımlarla inşa etmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz

Büyük Zafer’in yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi ve Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. Vatanımız uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun.