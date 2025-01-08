AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Körfez temizliği ve belediyenin faaliyetleri hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bursalı, Tugay’ın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ve belediyenin eksikliklerini gizlemek amacıyla suçlayıcı bir dil kullandığını iddia etti.

"CHP'nin icraatlarının sonucudur"

Cemil Tugay'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'te gösterdiği şişedeki kirli suyu, İzmir’i kötüleme çabası olarak nitelendirmesine yanıt veren Bursalı, bu durumu CHP’nin başarısız yönetiminin göstergesi olarak yorumladı. “O şişedeki su, İzmir Körfezi’nin kimlerin elinde can çekiştiğinin en somut göstergesidir. İzmir halkı temiz bir çevreyi hak ederken, başkan bu durumu çarpıtıyor” dedi.

"İzmir alınıp satılacak bir mal değil"

Bursalı, Tugay’ın İzmir’i “alınıp-satılan bir şehir” gibi görmesini eleştirerek, “İzmir tarihi, kültürü ve değerleriyle köklü bir şehirdir. Böyle bir ifadenin bu şehrin asaletine saygısızlık olduğunu” söyledi. İzmir halkının bu söylemi asla kabul etmeyeceğini vurgulayan Bursalı, “Kimse İzmir’e kötü bir şehir demedi, bizim söylediğimiz, İzmir’in kötü yönetildiğidir” dedi.

"Körfez temizliği sözde kaldı"

Milletvekili Bursalı, Başkan Tugay’ın Körfez temizliği konusunda 9 aylık süreçte ilerleme kaydettiklerini iddia etmesini de eleştirerek, İzmir’in temel sorunlarına çözüm üretilmediğini söyledi. Belediye kaynaklarının konser ve organizasyonlara harcandığını, işçi ve memur maaşlarının ödenmediğini öne sürdü.