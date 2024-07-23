Ünlü sanatçıya 10 konser için 2 milyon dolar (yaklaşık 66 milyon TL) önerildiği iddia ediliyor.

Dillere pelesenk olmuş şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Ferah, tam 4 yıldır konser vermiyor. Pandemi sürecinden sonra sahneye dönmeyen sanatçının hayranları, bu sessizliğin ne zaman bozulacağını merakla bekliyor.

Teklifi kabul etmedi

Şebnem Ferah'a 10 konserlik bir anlaşma sunuldu. Ancak, Ferah bu teklifi kabul etmedi. Anlaşmayı reddetme sebebi olarak ise, "Daha zamanı değil" ifadesini kullandı. Sanatçının bu kararı, hayranları arasında şaşkınlık ve merak uyandırdı.

"Ses Ver" kampanyası

Uzun süredir sahnelerden ve magazin gündeminden uzak kalan Şebnem Ferah için hayranları "Ses Ver" kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında, Ferah'a sağlık durumu hakkında açıklama yapması ve sahnelere geri dönmesi çağrısında bulunuldu. Hayranları, Ferah'ın dönüşünü heyecanla beklediklerini dile getirmişti.