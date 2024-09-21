ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BlackRock’ın Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için önemli bir adım attı. SEC, Nasdaq borsasında işlem görecek olan iShares Bitcoin Trust (IBIT) adlı Bitcoin ETF'sine opsiyon alım-satım hizmeti sunulmasına resmi olarak onay verdi. 20 Eylül 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Nasdaq bu opsiyonların, diğer borsa yatırım fonlarına benzer şekilde işlem göreceğini belirtti.

Bu gelişme, Bitcoin gibi volatilitesi yüksek bir varlık için yatırımcıların daha geniş risk yönetimi stratejileri kullanmasına olanak sağlayacak. Nasdaq, opsiyon işlemleri için belirli kriterlerin altını çizdi. Özellikle, bu tür menkul kıymetlerin aktif olarak işlem görmesi ve geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmesi gerektiğini vurguladı. Böylece, Bitcoin ETF’leri daha fazla yatırımcı çekmeyi hedefliyor.

Bitcoin ETF opsiyonları ne anlama geliyor?

Opsiyon işlemleri, yatırımcılara belirli bir tarihte ya da öncesinde bir varlığı belirli bir fiyattan alma veya satma hakkı tanır. Bitcoin gibi volatil bir varlık üzerinde opsiyonların kullanılması, yatırımcılara büyük avantajlar sunar. Hem fiyat yükselişlerine hem de düşüşlerine karşı stratejik pozisyon almayı mümkün kılar.

Bu adım, Bitcoin ETF'lerinin ABD’deki regülasyonlar çerçevesinde hızla geliştiğini ve ana akım finansal araçlar arasında yerini sağlamlaştırdığını gösteriyor. BlackRock gibi büyük bir oyuncunun bu piyasaya girişi, Bitcoin ve diğer kripto paralar üzerindeki kurumsal ilgiyi artırabilir.

Yeni onaylar yolda mı?

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’a göre, bu gelişme sadece bir başlangıç. Balchunas, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, daha fazla onayın yakında gelebileceğini öne sürdü. Ancak, Bitcoin opsiyonlarının tamamen faaliyete geçebilmesi için ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve Opsiyon Takas Kurumu (OCC) gibi diğer regülatörlerin de onayı gerekiyor.

Balchunas, bu kurumların onay zamanlamasının belirsiz olduğunu, ancak SEC'in bu sürece öncülük etmesinin önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Ethereum ETF’leri sırada mı?

Bitcoin ETF'lerindeki bu gelişmenin ardından, Nasdaq’ın gözünü Ethereum ETF’lerine çevirdiği görülüyor. SEC’e yapılan yeni başvuruda, spot Ethereum borsa yatırım fonları için de opsiyon işlemlerinin başlaması talep edildi. Bu, Ethereum'un da yatırımcılar için daha cazip bir finansal araç haline gelmesine olanak sağlayabilir.

Ağustos ayında IBIT Bitcoin ETF'sinin işlem hacmi 875 milyon doları aşarken, toplam spot Bitcoin yatırım araçlarının hacmi 1,3 milyar doları geçti. Bu rakamlar, Bitcoin ETF’lerinin finans piyasasında ne kadar büyük bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.