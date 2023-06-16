İSTANBUL, (DHA)- Seç Market’in geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilik altyapısıyla bir araya getiren iş modeliyle iş ortağı sayısını artırdığını söyleyen Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, “Kendi mahallesinde, kendi işinin başında hizmet vermeye devam eden iş ortaklarımızla birlikte büyüyoruz. 2 bin 576’ncı mağazamız ülkemize, müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Sektörde kısa süre içinde önemli büyüme kaydettiklerini vurgulayan Sekmen, “Tedarik, lojistik ve dijital altyapı gibi alanlara yaptığımız yatırımlar ve kazandıran iş modelimiz sayesinde hızlı bir büyüme sergiliyoruz. Türkiye'nin her yerinden bayilik başvurusu alıyoruz. Kendi mahallesinde, kendi işinin başında hizmet vermeye devam eden iş ortaklarımızla birlikte büyüyoruz. 2 bin 576’ncı mağazamız ülkemize, müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olsun. Bizim için büyük bir gurur vesilesi olan bu önemli kilometre taşının ardından önümüzdeki dönemde de mağaza sayımızı artırarak esnaf ve müşterimizi mutlu etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Konu ile ilgili şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Perakende sektöründe küçük esnafı destekleyen bayilik modeliyle öne çıkan Seç Market’in mağaza sayısı 2 bin 500’ü aştı. Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren Seç Market, paydaşlarının rekabet gücünü artıran iş modeliyle büyümesini sürdürüyor.

Sunduğu kurumsal altyapı, tedarik sürekliliği, fiyat avantajları, güvenilir gıda ve zengin ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Seç Market’in tabelasına sahip mağaza sayısı, 2022 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 artmıştı. Mağaza sayısını artırmayı sürdürerek 2 bin 576’ncı mağazasını açan Seç Market’in iş ortaklarının büyük çoğunluğunu aile işletmeleri oluşturuyor.”