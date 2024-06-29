İzmir'de yüksek kazanç iddiası ile dolandırıcılık yaptığı öne sürülen ve intihar teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle hastanede tedaviye alınan Hatice Ö.'nün psikiyatri servisinde yatırıldığı öğrenildi. Hatice Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği, doktorlara göre ifade veremeyecek durumda olduğu belirtildi.

İki gözaltı

Öte yandan operasyon kapsamında banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ayrıca bu kişilerin evlerinde de arama yapıldığı belirtildi.

Döviz bürosu sahibi suçlamaları reddetti

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi S.Ç. (48) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. S.Ç.'in ifadesinde, Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum dediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkında yüksek kâr vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanın bulunduğu beş kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı da olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kâr vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

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