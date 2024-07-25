İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” olarak bilinen dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak yeni bir dava açtı. Davada, Seçil Erzan sanık, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani ise “müşteki-sanık” olarak yer alıyor.

İddianameye göre dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan’ın Denizbank’ın bünyesinde yüksek kar vaat eden özel bir fon olduğu iddiasıyla, Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan’ı bu fona yatırım yapmaya ikna ettiği belirtildi. Erzan’ın, Haghani’den 200 bin dolar ve Aslan’dan 2 milyon dolar aldığı ifade ediliyor.

İddianamede, Erzan ve müştekiler arasındaki ilişkinin sadece bir bankacı-müşteri ilişkisini aştığına dikkat çekiliyor. Erzan’ın, acil kredi ihtiyacı nedeniyle müştekilerden yüksek faiz karşılığında ödünç para aldığı öne sürüldü.

Savcılık ifadesi ve müşteki-beyanları

Erzan’ın savcılık ifadesinde, “Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu.” dediği aktarıldı.

Haghani’nin ifadesinde, Erzan’ın Aslan’dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığını ve bu parayı kendi evine götürdüğünü belirtti. Haghani, Erzan’ın kendisine zaman zaman 100 bin dolar verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar ana parasını alamadığını ifade etti.

Talep edilen cezalar ve duruşma tarihi

Erzan hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Aslan ve Haghani için “tefecilik” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.

Sanıklar, 4 Ekim tarihinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.