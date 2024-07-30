Türkiye'de yaşanan ekonomik krizle beraber erken seçim tartışmaları devam ederken, seçim anketlerinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkıyor.

MetroPOLL Araştırmanın son anketine göre, AK Parti'nin oylarında ciddi bir düşüş yaşanırken, CHP'nin oylarında artış gözleniyor.

MetroPOLL Araştırmanın Kurucusu Özer Sencar, yeni anket sonuçlarını katıldığı bir canlı yayında açıkladı.

Ankette katılımcılara, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre, AK Parti’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 26,1, CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 33,8 oldu. CHP, AK Parti'nin yedi puan önünde olduğu saptandı.

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’nin oy oranı yüzde 35,32, CHP’nin oyu ise yüzde 25,41 olmuştu.