Ankara Kızılay'da Mayıs 2023'te gerçekleştirilen bir seçim çalışması, polis müdahalesi ve gözaltılarla gölgelendi. Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) Genel Başkanı Güneş Gümüş'ün de aralarında bulunduğu parti üyeleri, seçim bildirileri dağıtırken polis tarafından engellendi. Polis, grubun yaya trafiğini engellediği gerekçesiyle biber gazı kullanarak müdahalede bulundu ve 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltı Aracında 37 Bin 500 TL'lik Hasar İddiası

Gözaltına alınanlar arasında daha önce benzer eylemlere katılmış tanınmış kişilerin de olduğu belirtiliyor. Gözaltı sürecinde orantısız güç kullanıldığı iddia edilirken, gözaltı aracında 37 bin 500 TL'lik hasar oluştuğu ve bu hasarın "kamu malına zarar verme" suçlamasının dayanağı olduğu öğrenildi.

Mahkeme İddianameyi Kabul Etti

Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek 8 kişi hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından dava açtı.