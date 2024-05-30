Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarının hız kazandığını belirtti. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arıların bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara gönderileceğini ifade etti.

Doğa ve Ekolojiye Destek

Maçoğlu'nun paylaşımında, doğayı koruyan ve ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacaklarını vurguladı. Arıcılığın doğa dostu bir meslek olduğunu ve ekolojik dengeyi korumaya katkı sağladığını dile getirdi.

Geçmişteki Siyasi Kariyeri

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından CHP'nin kalesi Kadıköy'den aday gösterilen Maçoğlu, eski Tunceli Belediye Başkanıydı. Ancak kaybedilen seçimlerin ardından Tunceli'ye geri dönerek yeni bir meslek edindi.