Bunlar da ilginizi çekebilir

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Veli Kırşehirli'nin, İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilmesinin ardından İl Seçim Kurulunca 20 Temmuz Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı alınmıştı.

Okula gelen seçmenler bina girişinde muhtar adayları tarafından karşılanarak sandıklara yönlendirildi.

Beş muhtar adayının bulunduğu mahalledeki 20 Temmuz İlkokulu'na kurulan 4 sandıkta oy verme işlemi başladı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçimi kazanan muhtarın, belediye meclisi üyesi de seçilmesi nedeniyle İl Seçim Kurulu kararıyla tekrarlanan 20 Temmuz Mahallesi 'ndeki muhtarlık seçimi için mahalleli sandık başına gitti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.