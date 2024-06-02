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Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği gerekçesiyle seçimlerin iptaline ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.

SİVAS (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

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